Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Βίντεο ντοκουμέντο με την Lamborghini του επιχειρηματία που συνελήφθη επειδή έτρεχε με 216 χιλιόμετρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σε πίστα αγώνων μετέτρεψε την Λεωφόρο Βουλιαγμένης ένας γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος οδηγούσε τη Lamborghini του με 216 χλμ./ώρα σε σημείο που το όριο ταχύτητας ήταν τρεις φορές πιο κάτω.

Όπως έγινε γνωστό, ο επιχειρηματίας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτατα το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας». Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 216 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Στον γνωστό επιχειρηματία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

Δείτε βίντεο με τη Lamborghini του επιχειρηματία:

