Λασίθι: Διάσωση μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Tα ξημερώματα του Σαββάτου, περιπολικό της Υπηρεσίας εντόπισε ξύλινο σκάφος 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, το οποίο είχε υποστεί βλάβη στην μηχανή του. Σ’ αυτό επέβαιναν 42 άτομα, όλοι άνδρες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το σκάφος του Λιμενικού προσέγγισε και μετεπιβίβασε τους μετανάστες. Λίγη ώρα αργότερα τους αποβίβασε στο λιμάνι της Ιεράπετρας όπου κρατούνται σε χώρο που παραχώρησε ο δήμος, ενώ ξεκίνησε η πρώτη διαδικασία ταυτοποίησης τους.

Πρόκειται για το πέμπτο σκάφος που προσεγγίζει τις ακτές της Κρήτης μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό αφίξεων μεταναστών στους 257.