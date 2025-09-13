Λάρισα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε κέντρο διασκέδασης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής (12/9) για φωτιά σε κέντρο διασκέδασης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε για άγνωστη προς το παρόν αιτία χωρίς πάντως να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή της Λάρισας. Επιχείρησαν 16 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

Το περιστατικό συνέβη στο οδικό δίκτυο μεταξύ Λάρισας και Αμπελακίων, με αποτέλεσμα μικρές υλικές ζημιές.

Για το συμβάν διενεργεί έρευνα το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.