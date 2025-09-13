Άγιος Παντελεήμονας: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 19χρονου

Άγιος Παντελεήμονας: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 19χρονου
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 19χρονου Δ.Μ. που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) από τον Άγιο Παντελεήμονα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει ότι τον νεαρό εντόπισαν μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΔΙΚ και πλέον λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται σε ασφαλές περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 12/09/2025, βραδινές ώρες, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του, ο 19χρονος είχε στείλει ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την άμεση κινητοποίηση.

 

