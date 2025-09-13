Λάρισα: Σοβαρό επεισόδιο στη Νεάπολη – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας έπειτα από καυγά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία της Νεάπολης στη Λάρισα όταν, για άγνωστο λόγο άτομα διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr, ενός μεσήλικα άνδρα.

Άγρια συμπλοκή στη Λάρισα – Ένας 22χρονος μαχαιρώθηκε στο πόδι

Για το συμβάν υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, ενώ επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον άνδρα για να τον μεταφέρουν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

