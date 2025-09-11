Άγρια συμπλοκή στη Λάρισα – Ένας 22χρονος μαχαιρώθηκε στο πόδι

Άγριο επεισόδιο συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα λίγο μετά τις 8.30 μ.μ.  Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νεράιδας και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Μύλου και Σίφνου, όταν ξεκίνησε καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ένας άνδρας 23 ετών, έβγαλε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν 22χρονο στον μηρό. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ειδοποιήθηκαν η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 22χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν το δράστη.

Ακολούθησε καταδίωξη της αστυνομίας προκειμένου να προσαχθούν και άλλα άτομα τα οποία διέφυγαν στους γύρω δρόμους.

