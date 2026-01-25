Κρίσεις ταξιάρχων στην Ελληνική Αστυνομία: Οι προαχθέντες, οι διατηρητέοι και οι αποστρατευθέντες

Μετά την κρίση των υποστρατήγων, συνεχίστηκαν οι κρίσεις των ταξιάρχων στην Ελληνική Αστυνομία από το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΛ.ΑΣ., υπό την προεδρία του αρχηγού του Σώματος, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Ελληνικής Αστυνομίας έκρινε προακτέους στον βαθμό του υποστρατήγου της ΕΛ.ΑΣ., για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους παρακάτω έξι ταξίαρχους γενικών και ειδικών καθηκόντων:

Λυκούργος Μπιτσακάκης,

Κωνσταντίνος Πλατιάς,

Μιλτιάδης Σιάφης,

Δημήτριος Βούλγαρης,

Αριστείδης Λυμπεράτος,

Γεώργιος Πουλιανός (Υγειονομικός).

Κρίθηκαν διατηρητέοι οι παρακάτω 59 ταξίαρχοι γενικών και ειδικών καθηκόντων:

Ιωάννης Τριαντάφυλλος,

Νικόλαος Γιαννόπουλος,

Κωνσταντίνος Πελεκάνος,

Ελευθέριος Χαρδαλιάς,

Κωνσταντίνος Μπάρλας,

Αλέξανδρος Σταματίου,

Ιωάννης Μπούμης,

Ιωάννης Δημητρακόπουλος,

Σπυρίδων Σκολαρίκης,

Γεώργιος Χαλυβόπουλος,

Αντώνιος Σγούρδος,

Εμμανουήλ Παναγιώτου,

Γεώργιος Ζαχάρης,

Λάμπρος Τσιάρας,

Δημήτριος Σταυρόπουλος,

Σωτήριος Καλταμπάνης,

Δημήτριος Πολύζος,

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος,

Βασίλειος Λαγός,

Κωνσταντίνος Αγιασοφίτης,

Παρασκευάς Χηνόπουλος,

Κωνσταντίνος Αθανασάκος,

Αθανάσιος Ασβεστάς,

Κωνσταντίνος Παχής,

Χρήστος Γαβράς,

Αθανασία Βαργιαμίδου,

Δήμητρα Βασιλάκη,

Σπυρίδων Κρεζίας,

Φανή Γιουβαννοπούλου,

Μαρία Πουλίζου,

Δήμητρα Αθανασοπούλου,

Βασιλική Αθανασοπούλου,

Ζαμπία Γύπαρη,

Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου,

Βασίλειος Μπερτάνος,

Αικατερίνη Τσιρέλη,

Κλεονίκη Χατζηπαντελή,

Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Βασίλειος Θεοφιλόπουλος,

Ευστράτιος Καρακοντίνος,

Αναστάσιος Μαργέτης,

Βασιλική Παυλάκη,

Χρήστος Τσιτσιμπίκος,

Κανέλλος Νικολάου,

Διογένης Σαρρής,

Σεραφείμ Τρίτος,

Κυριάκος Δημητρίου,

Δημήτριος Μήτραινας,

Αναστασία Λάζαρη,

Γεώργιος Ντιζές,

Αγάπιος Χαρακόπουλος,

Σταυρούλα Παυλοπούλου,

Παναγιώτα Παπαδοπούλου,

Γεώργιος Γκάμπρας,

Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος,

Σοφία Τσουλιάγκα (Υγειονομικός),

Στέφανος Καββαδίας (Υγειονομικός),

Χρήστος Καλύβας (Υγειονομικός),

Αικατερίνη Κονδύλη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Κρίθηκαν, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι παρακάτω 26 ταξίαρχοι γενικών και ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

Εμμανουήλ Παπαδάκης,

Βασίλειος Μουσελίμης,

Δημήτριος Τσάμπηρας,

Στυλιανός Μπιλιάλης,

Κωνσταντίνος Τοπάλης,

Ηλίας Σκανδάλης,

Ευάγγελος Τσιώτας,

Ιωάννης Αμαργιαννιτάκης,

Κωνσταντίνος Σπανούδης,

Γεώργιος Σωτηρόπουλος,

Βασίλειος Παπακώστας,

Βασίλειος Μαυρομάτης,

Ηλίας Μπακούμης,

Δημήτριος Γαλαζούλας,

Κωνσταντίνος Σουλιώτης,

Κωνσταντίνος Βλάχος,

Γεώργιος Γιαννάτος,

Γεώργιος Κλητοράκης,

Χρήστος Γκιόλιας,

Λάμπρος Χρυσανθάκης,

Μαρία Κομμάτα,

Στέλιος Τσιάκαλος,

Ιωάννης Βασιλκαρίδης,

Βασιλεία Δημητράκου,

Ευαγγελία Βαμβακάκη,

Ιωάννης Μωραΐτης (Υγειονομικός).

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των αστυνομικών διευθυντών.