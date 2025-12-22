Κώστας Ανεστίδης: Πληροφορίες ότι εστάλη εισαγγελική διάταξη για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του

Διάταξη για να προχωρήσει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη φέρεται να έχει αποστείλει ο αρμόδιος εισαγγελέας που εποπτεύει το ελληνικό FBI.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, από τον αρμόδιο εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI φέρεται να έχει αποσταλεί διάταξη για να προχωρήσει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του.

Στις δηλώσεις του φέρεται να εντοπίστηκαν παρατυπίες για 16 αγροτεμάχια από το 2019- 2024. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το ελληνικό FBI υποβλήθηκαν τα πορίσματα στον εισαγγελέα και στη συνέχεια φαίνεται πως είχαμε την απόφαση για τη δέσμευση.

Παράλληλα το ελληνικό FBI έχει στείλει τη σχετική δικογραφία στον Ευρωπαίο εισαγγελέα.

Ανεστίδης: Δεν ελέγχομαι από πουθενά – Δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί

«Δεν ελέγχομαι από πουθενά και οι λογαριασμοί μου δεν είναι δεσμευμένοι» υποστήριξε νωρίτερα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων Κ. Ανεστίδης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom στο ΕΡΤnews, αναφορικά με τις καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από οποιαδήποτε Αρχή και ότι δεν του έχει επιδοθεί κανένα έγγραφο.

Τόνισε ότι αν οι λογαριασμοί του ήταν δεσμευμένοι, δεν θα μπορούσε να λάβει επιστροφή πετρελαίου ύψους 2.800 ευρώ στις 17/12, ούτε επιδοτήσεις.

Τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί, είπε ο κ. Ανεστίδης, είναι ιδιόκτητα, ενώ μόνο ένα είναι νοικιασμένο. «Το 80% της καλλιέργειας αφορά σε ρύζι και το 20% σε καλαμπόκι, όλα δηλωμένα κανονικά. Η τελευταία επιδότηση που έλαβα ανέρχεται σε 3.911 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το ποσό των 122.000 ευρώ, και το αν αφορά σε επιδοτήσεις προηγούμενων ετών, υποστήριξε πως από το 2006 έως σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις του. Ανέφερε επίσης ότι χθες το βράδυ, μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, έκανε ανάληψη 600 ευρώ και στη συνέχεια μετέφερε 6.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό.

Ο δικηγόρος του, κ. Τσικρικάς, δήλωσε ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ψευδούς και ανυπόγραφου δημοσιεύματος, ζητώντας ως πρώτο βήμα την ανάκλησή του. Όπως επισημάνθηκε, μετά τις δηλώσεις ότι οι λογαριασμοί δεν είναι δεσμευμένοι, ακολούθησε δεύτερο δημοσίευμα που ανέφερε δήθεν δέσμευση από την ΑΑΔΕ, κάτι που -όπως υποστήριξε δεν ισχύει, καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την άποψη ότι στοχοποιείται προσωπικά λόγω της σκληρής κριτικής που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και ότι μέσω του προσώπου του επιχειρείται να σπιλωθεί συνολικά ο αγροτικός κόσμος. «Αν ήμουν παράνομος, δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις», κατέληξε.