Κώστας Ανεστίδης: Πληροφορίες ότι εστάλη εισαγγελική διάταξη για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του

Σύνοψη από το

  • Διάταξη για να προχωρήσει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη φέρεται να έχει αποστείλει ο αρμόδιος εισαγγελέας που εποπτεύει το ελληνικό FBI, καθώς στις δηλώσεις του εντοπίστηκαν παρατυπίες για 16 αγροτεμάχια από το 2019-2024.
  • «Δεν ελέγχομαι από πουθενά και οι λογαριασμοί μου δεν είναι δεσμευμένοι» υποστήριξε ο Κ. Ανεστίδης, τονίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση και ότι έλαβε πρόσφατα επιδοτήσεις, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό με δεσμευμένους λογαριασμούς.
  • Το ελληνικό FBI έχει στείλει τη σχετική δικογραφία στον Ευρωπαίο εισαγγελέα, ενώ ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την άποψη ότι στοχοποιείται προσωπικά λόγω της σκληρής κριτικής που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κωνσταντίνος Ανεστίδης

Διάταξη για να προχωρήσει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη φέρεται να έχει αποστείλει ο αρμόδιος εισαγγελέας που εποπτεύει το ελληνικό FBI.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, από τον αρμόδιο εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI φέρεται να έχει αποσταλεί διάταξη για να προχωρήσει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του.

Στις δηλώσεις του φέρεται να εντοπίστηκαν παρατυπίες για 16 αγροτεμάχια από το 2019- 2024. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το ελληνικό FBI υποβλήθηκαν τα πορίσματα στον εισαγγελέα και στη συνέχεια φαίνεται πως είχαμε την απόφαση για τη δέσμευση.

Παράλληλα το ελληνικό FBI έχει στείλει τη σχετική δικογραφία στον Ευρωπαίο εισαγγελέα.

Ανεστίδης: Δεν ελέγχομαι από πουθενά – Δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις αν ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί

«Δεν ελέγχομαι από πουθενά και οι λογαριασμοί μου δεν είναι δεσμευμένοι» υποστήριξε νωρίτερα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων Κ. Ανεστίδης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom στο ΕΡΤnews, αναφορικά με τις καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από οποιαδήποτε Αρχή και ότι δεν του έχει επιδοθεί κανένα έγγραφο.

Τόνισε ότι αν οι λογαριασμοί του ήταν δεσμευμένοι, δεν θα μπορούσε να λάβει επιστροφή πετρελαίου ύψους 2.800 ευρώ στις 17/12, ούτε επιδοτήσεις.

Τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί, είπε ο κ. Ανεστίδης, είναι ιδιόκτητα, ενώ μόνο ένα είναι νοικιασμένο. «Το 80% της καλλιέργειας αφορά σε ρύζι και το 20% σε καλαμπόκι, όλα δηλωμένα κανονικά. Η τελευταία επιδότηση που έλαβα ανέρχεται σε 3.911 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το ποσό των 122.000 ευρώ, και το αν αφορά σε επιδοτήσεις προηγούμενων ετών, υποστήριξε πως από το 2006 έως σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις του. Ανέφερε επίσης ότι χθες το βράδυ, μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, έκανε ανάληψη 600 ευρώ και στη συνέχεια μετέφερε 6.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό.

Ο δικηγόρος του, κ. Τσικρικάς, δήλωσε ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ψευδούς και ανυπόγραφου δημοσιεύματος, ζητώντας ως πρώτο βήμα την ανάκλησή του. Όπως επισημάνθηκε, μετά τις δηλώσεις ότι οι λογαριασμοί δεν είναι δεσμευμένοι, ακολούθησε δεύτερο δημοσίευμα που ανέφερε δήθεν δέσμευση από την ΑΑΔΕ, κάτι που -όπως υποστήριξε δεν ισχύει, καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την άποψη ότι στοχοποιείται προσωπικά λόγω της σκληρής κριτικής που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και ότι μέσω του προσώπου του επιχειρείται να σπιλωθεί συνολικά ο αγροτικός κόσμος. «Αν ήμουν παράνομος, δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Εορταστικό τραπέζι: Διευκρινίσεις Αναγνωστόπουλου για το κόστος

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1,17 δισ. ευρώ υπέβαλε η Ελλάδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:20 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες – Στο νοσοκομείο ένας 53χρονος

Τροχαίο ατύχημα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 στον Πλάτανο Καλυβίων, στο Αγρίνιο....
17:15 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ολομέλεια προέδρων δικηγορικών συλλόγων: «Όχι» στην αντικατάσταση των δικηγόρων με δικαστές στα Πειθαρχικά Συμβούλια

Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελ...
16:40 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μεταξουργείο: 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβαν την κάνναβη σε σωλήνα απορροφητήρα – ΒΙΝΤΕΟ 

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνελήφθησαν, μεσημ...
16:30 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Στο μνημείο των Τεμπών οι αγρότες – Η συμβολική κίνηση για τα θύματα της τραγωδίας – ΒΙΝΤΕΟ

Την μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών τίμησαν οι αγρότες, μετά το αποκ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα