Κορωπί: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω φωτιάς σε κτήριο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί λόγω πυρκαγιάς σε κτήριο, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα προς Αγ. Μαρίνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο κτήριο και μετά την επιχείρηση 10 πυροσβεστών με 4 οχήματα κατασβέστηκε.

Η τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας αναφέρει ότι δεν έχει αποκατασταθεί προς το παρόν η κυκλοφορία στο σημείο.

Για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα.

