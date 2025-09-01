Κόρινθος: Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που υπέστη έμφραγμα – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 10 λεπτά

Μάχη με τον χρόνο έδωσαν δύο αστυνομικοί στην Κόρινθο για να σώσουν τη ζωή ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος υπέστη έμφραγμα στην καρδιά της πόλης, λίγα μόλις μέτρα από το Αστυνομικό Μέγαρο. Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, χάρη στην ψυχραιμία και την επαγγελματική ετοιμότητα των αστυνομικών.

Δύο αστυνομικοί έσωσαν τον 70χρονο που υπέστη έμφραγμα

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, oι δύο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου έδρασαν άμεσα, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 10 λεπτά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.