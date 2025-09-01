Γερμανία: Σκληρή αντίδραση του υπουργού Άμυνας στις δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν για στρατεύματα στην Ουκρανία – «Δεν έχει εντολή να συζητά το θέμα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Σκληρή αντίδραση του υπουργού Άμυνας στις δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν για στρατεύματα στην Ουκρανία – «Δεν έχει εντολή να συζητά το θέμα»
Φωτογραφία: Reuters

Χρησιμοποιώντας έναν ασυνήθιστα έντονο τόνο, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας απέρριψε δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τα σχέδια αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, με τον Μπόρις Πιστόριους να δηλώνει ότι η πρόεδρος της Κομισιόν ότι δεν έχει εντολή να συζητά το θέμα.

Σε συνέντευξή της στους Financial Times που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας μετά τη σύγκρουση, τα οποία θα έχουν την υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ.

«Αυτά είναι πράγματα που δεν τα συζητάς προτού καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολλά μέρη που έχουν λόγο στο θέμα», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία.

«Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι δεν μπορώ να σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοια σχέδια με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εντολή ή αρμοδιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας είπε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με το «τι θα μπορούσε να είναι δυνατό, τι θα μπορούσε να μην είναι δυνατό και υπό ποιες συνθήκες και επιφυλάξεις θα μπορούσε καν να είναι εφικτό κάτι».

Ωστόσο, ανέφερε, η δημόσια συζήτηση επί αυτού του θέματος αυτή τη στιγμή είναι «εντελώς λάθος», σε μια σπάνια επίπληξη κατά της φον ντερ Λάιεν από υπουργό της γερμανικής κυβέρνησης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε χθες στους FT ότι η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

σχολίασε κι εσύ

