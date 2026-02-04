Κομοτηνή: Υπό κράτηση ο 55χρονος Έλληνας για την απόπειρα σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει για την έκδοσή του

Υπό κράτηση στις φυλακές Κομοτηνής θα παραμείνει ο 55χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης κατηγορούμενος για απόπειρα σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία, στο Αμβούργο.

Το πρωί της Τετάρτης (4/2) ο 55χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, βάσει του οποίου συνελήφθη ο κατηγορούμενος και προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα των Γερμανών να εκδοθεί στη χώρα τους.

Πηγές της ΕΛΑΣ, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν πως το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το ζήτημα της έκδοσής του και έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο και αφορούσε επτά περιπτώσεις απόπειρας δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία, τα οποία κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της γερμανικής ναυπηγικής επιχείρησης Blohm & Voss, που λειτουργεί στο λιμάνι του Αμβούργου και είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές και ναυπηγικές βάσεις στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία Αμβούργου, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται, επίσης, και ένας 38χρονος Ρουμάνος, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των γερμανικών διωκτικών Αρχών, οι δύο άνδρες εργάζονταν με συμβάσεις έργου σε τοπική επιχείρηση – όμιλο που, μεταξύ άλλων, προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της επιφανειακής προστασίας και της αντιδιαβρωτικής προστασίας πλοίων.

Στο επίκεντρο των ερευνών των γερμανικών διωκτικών αρχών, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ένα περιστατικό στις αρχές του 2025, κατά το οποίο 20 κιλά αμμοβολής (υλικό εκτόξευσης) βρέθηκαν μέσα στο μπλοκ του κινητήρα της κορβέτας «Emden». Ένα δεύτερο περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με την κορβέτα «Köln», όπου οι δύο συγκεκριμένοι άνδρες φέρονται, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, να «κατέβασαν» κεντρικό διακόπτη, κόβοντας το ρεύμα.

Σύμφωνα με τα γερμανικά δημοσιεύματα, οι πράξεις εντοπίστηκαν εγκαίρως και αποτράπηκαν σοβαρές ζημιές στα πλοία.