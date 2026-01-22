Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 22/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 14,2 εκατ. ευρώ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΤΖΟΚΕΡ

Έγινε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) η κλήρωση με αριθμό 3018 του ΤΖΟΚΕΡ, που μοιράζει 14,2 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 11, 13, 15, 33, 38 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 16.

ΤΖΟΚΕΡ 22/1/2026

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχεται νομοσχέδιο για τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο – Ο Χατζηδάκης αποκάλυψε τι θα περιλαμβάνει

Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ευρώπη: «Βαριά αντίποινα» σε όσους πουλήσουν αμερικανικά ομόλογα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:55 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία στην Αττική: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα – Οι 3 παράγοντες που οδήγησαν στη φονική καταστροφή

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γλυφάδας μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακο...
22:41 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και οι δραματικές προσπάθειες των κατοίκων να σώσουν την 56χρονη – Η «φονική» διαδρομή που ακολούθησε

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον φρικτό θάνατο που βρήκε το βράδυ της Τετάρτης η 56χρονη γυνα...
22:29 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αλέξης Χαρίτσης: Το Λαϊκό Μέτωπο ο πόλος απέναντι στον εγχώριο τραμπισμό

Την ανάγκη ενίσχυσης του «Λαϊκού Μετώπου» ως του βασικού πόλου και της μόνης δυνατής απάντησης...
22:24 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Με δωρεά η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Με δωρεά από τον ιδιωτικό τομέα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συμφωνήθηκε να προχωρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι