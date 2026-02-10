Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, όπου οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στην Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

 

12:28 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο ο...
11:13 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα και επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγρι...
10:36 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από ανα...
10:22 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια λόγω οπαδικών διαφορών – Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ

Στην εξιχνίαση δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν ...
