Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έπειτα από πτώση μπετόν – Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής για ακόμη ένα πρωινό, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό αλλά και στην Αττική Οδό, ύστερα από πτώση μπετόν.

Συγκεκριμένα, με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως και το ύψος του Αιγάλεω, και στην άνοδο από την λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τμήματα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στο ύψος του Χαλανδρίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και η λεωφόρος Συγγρού.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό