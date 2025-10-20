Το τετ α τετ Γεραπετρίτη – Φιντάν και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με προκλήσεις στο Αιγαίο

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας αναμένεται να έχουν συνάντηση σήμερα Δευτέρα (20/10), στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Η συνάντηση έρχεται στον απόηχο εμπρηστικών δηλώσεων το Σαββατοκύριακο, με κλιμακούμενες τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο αλλά και τις προσπάθειες διατήρησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Από χθες, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στο Λουξεμβούργο όπου πραγματοποιείται το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών, ανάμεσα στις διμερείς συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει ξεχωρίζει αυτή του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τις 18 Ιουλίου 2025 στην Νέα Υόρκη, οπότε οι δύο υπουργοί τα είπαν για τελευταία φορά δια ζώσης, στο περιθώριο της άτυπης πολυμερούς για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Έκτοτε ακολούθησε η προκλητική ακύρωση από την τουρκική προεδρία της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, αλλά κι ένα συνεχώς διογκούμενο σε προκλήσεις κλίμα που συστηματικά καλλιεργεί σε πολλά επίπεδα η Άγκυρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο στοχοποίησε εκ νέου την ελληνική εξωτερική πολιτική λέγοντας ότι «η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από την αντι-τουρκική στάση. Ας πούμε ότι υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς στο εσωτερικό, αμέσως βγάζουν το χαρτί της Τουρκίας. Έγινε ένα λάθος στο εσωτερικό, άρχισαν διαδηλώσεις, φέρνουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη».

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών, που σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Modus Vivendi

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φιντάν επιχειρεί να παίξει το χαρτί της αποδόμησης των ελληνικών θέσεων επικαλούμενος την εξαγωγή της όποιας εσωτερικής κρίσης με φόντο τις προκλήσεις της Τουρκίας. Απεναντίας, φαίνεται ότι πλέον γίνεται ιδίωμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Το έκανε πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο, όταν τότε στοχοποίησε την ελληνική κυβέρνηση ότι βάζει στο κάδρο την Τουρκία για να ξεφύγει από την εσωκομματική κρίση με τον Νίκο Δένδια. «Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος» είχε δηλώσεις στις 29 Αυγούστου 2025 ο Χακάν Φιντάν.

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός», είχε απαντήσει ο Νίκος Δένδιας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επισημαίνει «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος, δεν θα δεχθεί υποδείξεις, σέβεται το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά ποτέ δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας» και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να καταλήγει: «Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια».

ΜΟΕ από αέρος και θαλάσσης

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνονται προσπάθειες διατήρησης έστω των βασικών αρχών της Διακήρυξης των Αθηνών, για την διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών να συναντώνται στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υποδέχθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, τον Τούρκο ομόλογό του, General Rafet Dalkiran, Διοικητή της Turkish Combat Airforce.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε στη νήσο Κω συνάντηση των Περιφερειακών Διοικητών Αιγαίου της Ελληνικής και της Τουρκικής Ακτοφυλακής. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, επιβεβαιώθηκε και συμφωνήθηκε η συνέχιση της άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή η συνεργασία αφορά τόσο το θαλάσσιο πεδίο επιχειρήσεων όσο και το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, όπως είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στο Κουσάντασι της Τουρκίας. Η εντατικοποίηση αυτής της συνεργασίας έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε μείωση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία και στην πάταξη εγκληματικών δικτύων παράνομης μετανάστευσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς επιτελικά στελέχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και περιφερειακοί Διοικητές και Λιμενάρχες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η τουρκική αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από περιφερειακούς Διοικητές και Λιμενάρχες της αντίστοιχης ευρύτερης περιοχής, καθώς και επιτελικά στελέχη της Τουρκικής Ακτοφυλακής από την Άγκυρα.

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν εκ νέου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, με την ευθύνη της διοργάνωσης να αναλαμβάνει η Τουρκική Ακτοφυλακή.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ένα κατασκοπευτικό – Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού προχώρησε σε 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ανατολικά της Ρόδου, με την Πολεμική Αεροπορία να προχωρά στην αναχαίτισή του με 2 οπλισμένα μαχητικά F-16.

Συνολικά από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και χθες, η Τουρκία έχει προχωρήσει σε 173 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ δύο φορές έχουν κάνει την εμφάνισή τους οπλισμένα τουρκικά F-16. Μάλιστα στις αρχές Οκτωβρίου είχαμε και αναχαίτιση από 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά.