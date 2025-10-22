Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην παραλιακή – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωινό παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις.

Αφόρητος… είναι και σήμερα (22/10) ο Κηφισός, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από την Μεταμόρφωση μέχρι και το ύψος του Αιγάλεω.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τμήματα, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στο ύψος του Χαλανδρίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, και η λεωφόρος Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και την παραλιακή, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

09:31 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

