Κεφαλονιά: «Η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε 3 σημεία» λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου – Συνεχίζεται η κατάσβεση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ήχησε το 112 – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κεφαλονιά: «Η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε 3 σημεία» λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου – Συνεχίζεται η κατάσβεση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ήχησε το 112 – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ήδη ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι, ενώ οι φλόγες βρίσκονται πολύ κοντά σε σπίτια, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής.

Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, «η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ δεν ευνοεί ο άνεμος». Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου και της περιφέρειας που έχουν σπεύσει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι σπιτιών που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά και οδηγούνται στο Αργοστόλι. Παράλληλα, άφησε υπόνοιες για εμπρηστική ενέργεια, λέγοντας πως η φωτιά ξέσπασε στην άκρη του δρόμου, ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία, σε απόσταση 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού Καραβάδος.

«Η περιοχή εδώ που βρισκόμαστε καίγεται συχνά. Πρώτη φορά ξεκινά κοντά στα σπίτια. Δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως ήταν από μακριά η φωτιά και ερχόταν προς το χωριό. Τώρα μπήκε ακριβώς στα 10 μέτρα από τα σπίτια» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, εξαιτίας της φωτιάς, εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 3 περιοχών για απομάκρυνση.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι» αναφέρεται στο μήνυμα.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε φωτογραφίες:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:50 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Όπως έγινε γνωστό από την...
11:48 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Χανιά: Bρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 

Περιστατικό που προκαλεί σοκ στα Χανιά, καθώς βρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχ...
11:25 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Ομόνοια: Αναζητείται οδηγός ταξί για ληστεία σε βάρος δύο Γάλλων πελατών του – Τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον έναν 

Οδηγός ταξί αναζητείται από την Αστυνομία, για ληστεία που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, σε...
11:04 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη και 5 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 8/8 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια