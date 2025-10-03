Κατερίνη: Στο νοσοκομείο μαθητής που τραυματίστηκε σε προαύλιο Λυκείου – Χτύπησε στη βάση μπασκέτας – ΦΩΤΟ

Μαθητής της πρώτης Λυκείου στην Κατερίνη τραυματίστηκε στο προαύλιο σχολείου, χτυπώντας στη βάση μπασκέτας 40 χρόνων και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ράμματα. Το περιστατικό προκάλεσε την καταδίκη της αντιπολίτευσης του δήμου, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε για την άμεση απομάκρυνση της επικίνδυνης μπασκέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, οι μπασκέτες είναι πολύ παλιές και αντί να γίνει αντικατάστασή τους μέχρι στιγμής, έχουν γίνει «μπαλώματα» ώστε να παραμένουν σταθερές με τσιμέντο και οικοδομικά υλικά που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη βάση τους.

«Γλίτωσε στην τύχη»

Το συμβάν καταδίκασε η αντιπολίτευση του δήμου Κατερίνης, καταγγέλλοντας τις συνθήκες στα σχολεία της περιοχής. «Συνεχώς καραδοκούν νέα Τέμπη. Όλα είναι αφηρημένα γιατί όλα κοστίζουν», δήλωσε στην Karfitsa ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Νίκος Τσουπέης.

Και πρόσθεσε: «Οι μπασκέτες έχουν τσιμέντο από κάτω στη βάση και δεν το κάλυψαν καν με μονωτικό. Αν πέσει εκεί κάποιο παιδί θα σπάσει το κεφάλι του. Το παιδί έπεσε στο σίδερο. Έσκισε το κεφάλι του και πήγε στο νοσοκομείο για ράμματα. Γλίτωσε στην τύχη».

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» υπογράμμισε επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας. «Ζητούμε να αντικατασταθούν οι ακατάλληλες μπασκέτες, οι οποίες είναι και παμπάλαιες και να τοποθετηθούν νέες με όλα τα μέσα ασφαλείας. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε έναν ασφαλή χώρο και να γυρνάνε υγιή. Και να γίνει το ίδιο σε όσα σχολεία χρειάζεται», δήλωσε.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κατερίνης, Γιώργος Κοκαβίδης, μιλώντας στην Karfitsa υπογράμμισε ότι η Τεχνική Υπηρεσία θα προχωρήσει στην απομάκρυνση της μπασκέτας και οποιουδήποτε επικίνδυνου υλικού βρίσκεται στο προαύλιο.

Η μπασκέτα είναι εκεί 40 χρόνια

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ενημερώσαμε την Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία ήρθε και δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση της μπασκέτας και των τερμάτων. Η μπασκέτα είναι εκεί 40 χρόνια. Η Τεχνική Υπηρεσία δεσμεύεται πως θα προχωρήσει στην απομάκρυνση οτιδήποτε επικίνδυνου υπάρχει εκεί. Είμαστε σε επικοινωνία με το σχολείο. Κρατάω επαφή και με τις δύο διευθύντριες του 4ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου», δήλωσε ο αντιδήμαρχος.

Ενώ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινοτήτων, Χρήστος Μπογιατζής, τόνισε ότι αύριο η συγκεκριμένη μπασκέτα θα απομακρυνθεί από το συνεργείο του δήμου. Συμπλήρωσε επίσης πως «εάν υπάρξει αίτημα από τη διευθύντρια και τους υπεύθυνους του σχολείου για νέα μπασκέτα, θα αντικατασταθεί».