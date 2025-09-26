Καστοριά: Σοβαρό τροχαίο στο Άργος Ορεστικό – Μηχανή εξετράπη της πορείας της, σε κρίσιμη κατάσταση δύο άνδρες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου στον δρόμο που συνδέει το Άργος Ορεστικό με το Χιλιόδεντρο Καστοριάς. Μία μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες περίπου 35 ετών, εξετράπη της πορείας της κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να βρεθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν σοβαρά.

Διερχόμενοι οδηγοί εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα τους δύο άνδρες τραυματισμένους και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς, με τα πληρώματα να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Η κατάσταση και των δύο χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ για τον έναν από αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Οι γιατροί σχεδιάζουν τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και υπάρχει πλήρης εικόνα για την υγεία του.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Αν και δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός της μηχανής να έχασε τον έλεγχο επειδή τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου αυτοκινήτου.

Τραγική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν χωρίς κράνος τη στιγμή της πτώσης, αν και ένα κράνος εντοπίστηκε στο οδόστρωμα, κοντά στο σημείο του ατυχήματος.