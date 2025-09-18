Καρδίτσα: Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών στον κόμβο Ε65 – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον κόμβο Ε65 της Καρδίτσας συγκεντρώθηκαν αγρότες απ’ όλη τη Θεσσαλία με τα τρακτέρ τους και άλλα αγροτικά μηχανήματα, καθώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας για πανθεσσαλικό μπλόκο.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αφού ανέλυσε τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου τόνισε ότι «μόνος δρόμος για να μείνουμε στον τόπο μας είναι ο δρόμος του αγώνα», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:30 ώρα σήμερα, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.), και

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως τη 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών-ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας-Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

 

