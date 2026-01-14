Καμίνια: Βίντεο ντοκουμέντο από την ληστεία σε σπίτι όπου ζούσε 97χρονη γυναίκα

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Καμίνια, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μονοκατοικία λίγο πριν από τις τέσσερις το πρωί, αιφνιδιάζοντας μια ηλικιωμένη γυναίκα με σοβαρά προβλήματα υγείας και τη γυναίκα που τη φρόντιζε. Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι περνώντας από τον ακάλυπτο χώρο γειτονικής κατοικίας και, μόλις βρέθηκαν μέσα, απείλησαν τις δύο γυναίκες ζητώντας τους χρήματα και κοσμήματα.

«Μπήκαν τρεις τύποι με μάσκες και κουκούλες. Ήταν η κουνιάδα μου, της κράτησαν το στόμα με την παλάμη και της είπαν “μη φωνάξεις”», περιέγραψε συγγενής της οικογένειας. Οι ληστές έψαξαν κάθε σημείο του σπιτιού, εντόπισαν χρυσαφικά και 6.500 ευρώ σε μετρητά, τα οποία άρπαξαν πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν. «Ήταν η σύνταξη της γιαγιάς, η οποία, από τότε που έπαθε το εγκεφαλικό, ήθελε να έχει τη σύνταξή της για ώρα ανάγκης εδώ», πρόσθεσε ο ίδιος συγγενής.

Η Αστυνομία του Τμήματος Καμινίων κινητοποιήθηκε άμεσα και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό στα στενά της περιοχής. Η καταδίωξη κράτησε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε στην οδό Μεσολογγίου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους τρεις δράστες και να τους συλλάβουν.