Κακοκαιρία «Byron»: Mηνύματα από το 112 σε Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Κυκλάδες, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν το βράδυ της Πέμπτης στους κατοίκους της Κρήτη, την Θεσσαλονίκης, της Μαγνησίας, της Λάρισας, των Σποράδων, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας και των Δωδεκανήσων εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

Σε άλλο μήνυμα, αναφέρεται: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου Σάμου Ικαρίας και Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

Προς τους κατοίκους της Κρήτης και των Κυκλάδων, το μήνυμα από το 112 αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Κρήτης και Π.Ε. Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

Τέλος, μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο σε κατοίκους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λόγω της κακοκαιρίας “Byron“.

Όπως αναφέρει το μήνυμα «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους».