Κακοκαιρία: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για τις πλημμύρες και στην Καισαριανή – Δείτε βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους

Βίντεο με τους ορμητικούς χειμάρρους που κατέκλυσαν και την Καισαριανή κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας της Τετάρτης 22/1/2026 ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, «Ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Καισαριανής», Μπεττίνα Γραφίδου, καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή για ανεπαρκή καθαρισμό φρεατίων και αγωγών. Οι πλημμύρες ήταν ιδιαίτερα έντονες δίπλα στο δημοτικό Γήπεδο Καισαριανής “Μιχάλης Κρητικόπουλος”, στους πρόποδες του Υμηττού.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Καισαριανής σε ανακοίνωση του έριξε τις ευθύνες στην πολιτεία για ανεπαρκή αντιπλημμυρική προστασία. «Παρά τις τεράστιες προσπάθειες των εργαζομένων και τον συντονισμό των Υπηρεσιών, των εργαζομένων που ενίσχυσαν την προσπάθεια αυτή εκτάκτως και που απέτρεψαν τα χειρότερα, δεν κρύβονται οι τεράστιες ευθύνες του κράτους και της Περιφέρειας που επιλέγουν συνειδητά να αφήνουν τις ζωές των ανθρώπων και τη λαϊκή περιουσία απροστάτευτες. Ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί σε ολόκληρη την Περιφέρεια εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ σέρνονται 117 αντιπλημμυρικά έργα από το 2011», αναφέρει η δημοτική αρχή με επικεφαλής τον Ηλία Σταμέλο στη σχετική της ανακοίνωση.

Δείτε τα βίντεο από τις πλημμύρες: