Εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός που κατηγορείται για τον φόνο του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο

  • Συνελήφθη σήμερα το απόγευμα στο Μόναχο ο 49χρονος Ουκρανός, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 64χρονου ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Ρόδο, έπειτα από διεθνή αστυνομική συνεργασία.
  • Ο 64χρονος Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε βρεθεί νεκρός τον περασμένο Μάιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται αρχικά σε τροχαίο ατύχημα, ενώ ο δράστης φέρεται να σκηνοθέτησε την σκηνή.
  • Τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου του θύματος και υλικό από κάμερες ασφαλείας ήταν καθοριστικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης, με τα αίτια της δολοφονίας να αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές.
Ο 64χρονος Κωνσταντίνος Τσιαντής, θύμα της δολοφονίας στη Ρόδο που αρχικά είχε θεωρηθεί τροχαίο. Φωτό: rodiaki.gr

Χειροπέδες στον 49χρονο Ουκρανό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Ρόδο, πέρασαν το απόγευμα της Πέμπτης άνδρες της γερμανικής αστυνομίας. Ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό και στη συγκεκριμένα στο Μόναχο, με την ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζει τα ίχνη του και να εκδίδει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Πρόκειται για τον δράστη της δολοφονίας του 64χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή, ο οποίος είχε βρεθεί καταπλακωμένος από το δίκυκλο μοτοποδήλατό του, στην περιοχή «Πασαούτια» κοντά στην Παστίδα τον περασμένο Μάιο. Η δολοφονία αυτή είχε αποδοθεί αρχικά σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής η πληροφορία για τον εντοπισμό του αλλοδαπού δράστη δόθηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού οι οποίοι σε συνεργασία με τη ΔΑΑΣ SIRENE έκανα τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύλληψη του.

Ο 49χρονος Ουκρανός κρατείται από σήμερα το απόγευμα και αναμένεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών να μεταφερθεί στη χώρα μας και εν συνεχεία στη Ρόδο για να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τη δολοφονία του 64χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή.

Πριν από λίγο εκδόθηκε ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου για το θέμα στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Εντοπίσθηκε, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που χειρίστηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, ο 49χρονος αλλοδαπός δράστης της ανθρωποκτονίας του 64χρονου ημεδαπού στη Ρόδο και συνελήφθη σήμερα το απόγευμα στο Μόναχο στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας με τις Γερμανικές Αρχές.»

Ο αλλοδαπός είναι γνώριμος στις διωκτικές αρχές, καθώς έχει απασχολήσει παλαιότερα, τόσο για υπόθεση διευκόλυνσης παράνομης διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών όσο και για απάτες, ενώ η σύνδεσή του με την υπόθεση της «εξαφάνισης» και μετέπειτα θανάτου του 64χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή, έγινε έπειτα από ενδελεχή και πολύμηνη διερεύνηση από το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Οι αστυνομικοί αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους αλλά και συγκεντρώσαν, κατάφεραν, όχι μόνο να διαλευκάνουν την υπόθεση αλλά και να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν.

Βασικά στοιχεία στην εξιχνίαση της υπόθεσης καταγράφονται τα κλειδιά του δίκυκλου μοτοποδηλάτου του 64χρονου που είχαν βρεθεί δίπλα του, αλλά και τα όσα στοιχεία συλλέχθηκαν από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, ενώ τα αίτια αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές που φέρονται να είχαν θύτης και θύμα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.

Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ο 64χρονος ήταν την 1η Μαΐου 2025 και ειχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για τον εντοπισμό του από την υπηρεσία Silver Alert.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε γίνει, ο Κωνσταντίνος Τσιαντής, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Κρεμαστή Ρόδου, το μεσημέρι της 01/05/25, όταν επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο και είπε ότι βρισκόταν στην περιοχή της Λίνου, στη Ρόδο. Έκτοτε, δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Μια εβδομάδα αργότερα στο 7 Μαΐου 2025 ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου σε συνεργασία με το Silver Alert που διενεργούσαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του σε περιοχή της Παστιδας πεσμένος μέσα σε ένα μικρό ρέμα ύψους περίπου δυο μέτρων, «πλακωμένος» με το δίκυκλο μοτοποδήλατο με το οποίο κυκλοφορούσε την ημέρα της εξαφάνισης του.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Βάση των ίδιων πληροφοριών, η σορός του 64χρονου, το μοτοποδήλατο αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την περιοχή που εντοπίστηκε νεκρός αλλά και γενικότερα την υπόθεση της εξαφάνισης του, διερευνηθηκαν εξονυχιστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Αυτό εκτελέστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) από άνδρες της γερμανικής αστυνομίας, οι οποίοι αξιοποίησαν της πληροφορίες του ελληνικού FBI. Πλέον ξεκινάει η διαδικασία της έκδοσης του στην Ελλάδα.

Τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου «πρόδωσαν» τον δράστη
Οι αστυνομικοί, αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, κατάφεραν να διαλευκάνουν την υπόθεση, δίνοντας απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του 64χρονου.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση διαδραμάτισαν τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου, τα οποία βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το όχημα και όχι επάνω σε αυτό, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Τα αίτια της δολοφονίας αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ θύτη και θύματος.

