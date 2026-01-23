Κύπρος: Θανατηφόρο τροχαίο στην Λεμεσό – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, ένας νεκρός

  • Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λεμεσό η είδηση του θανάτου 63χρονου οδηγού, ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Βασιλέως Παύλου, όταν το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ημιφορτηγό.
  • Σύμφωνα με το Cyprus Times οι πρώτες ενδείξεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας προβλήματος υγείας. Ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού δήλωσε ότι «δεν αποκλείεται τα αίτια να είναι άλλα, δηλαδή παθολογικά».
  • Ο οδηγός δεν έφερε εμφανή τραύματα και φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ δεν κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Η Τροχαία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.
Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λεμεσό η είδηση του θανάτου 63χρονου οδηγού, ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 4:30 μ.μ. στην οδό Βασιλέως Παύλου, όταν το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και συγκρούστηκε με ημιφορτηγό που οδηγούσε 70χρονος.

Σύμφωνα με το Cyprus Times oι πρώτες ενδείξεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας προβλήματος υγείας. Όπως δήλωσε ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, «στο παρόν στάδιο η Αστυνομία διερευνά τροχαίο δυστύχημα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα αίτια να είναι άλλα, δηλαδή παθολογικά».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο οδηγός δεν έφερε εμφανή τραύματα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Ο 63χρονος φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ η Τροχαία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από την Τροχαία Λεμεσού.

00:37 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

