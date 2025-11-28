Κακοκαιρία Adel: «Mission Impossible« στο Μοσχάτο – Πολίτες πέρασαν τον δρόμο με κλαρκ λόγω της πλημμύρας

Πρωτόγνωρες οι εικόνες που καταγράφηκαν στο Μοσχάτο, έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού, όπου η στάθμη των υδάτων έφτασε στο ένα μέτρο, κατά τη διάρκεια του σαρωτικού περάσματος της κακοκαιρίας Adel.

Οι επιβάτες οι οποίοι ήθελαν να διασχίσουν τον δρόμο βρέθηκαν εγκλωβισμένο, με αποτέλεσμα ο δήμος να επιστρατεύει φορτηγό με καρότσα για να περάσουν με ασφάλεια μέσα από τα ορμητικά  νερά.

Εκτός όμως από καρότσα, διατέθηκε και ανυψωτικό μηχάνημα για να μεταφέρει τους πολίτες από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

 

@ge0rgepap Mission Impossible στο δρόμο για τη δουλειά… #ελλαδαρα #κρατος_μπανανια #fyy #κολυμπαμε ♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) – Dominik Hauser

13:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

