Βελόπουλος: Κάποιο αόρατο χέρι αρχίζει να κάνει παρεμβάσεις στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

Μεθοδεύσεις στη διεξαγωγή της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, κατήγγειλε από τη Λάρισα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ο κ. Βελόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, δήλωσε σήμερα το πρωί: «Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε καλά σήμερα. Και λέω ότι δεν ξεκινάμε καλά, γιατί δικαστής με διοικητικά καθήκοντα επεμβαίνει σε αρμοδιότητα που έχει το ίδιο το δικαστήριο, όσον αφορά την ευταξία του χώρου και την ηρεμία και πρόοδο της διαδικασίας, ορίζοντας πόσοι θα είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, αν θα είναι οι συγγενείς, αν θα είναι οι δικηγόροι. Όχι η έδρα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο αόρατο χέρι αρχίζει να κάνει παρεμβάσεις. Το δεύτερο που μας φαίνεται περίεργο, ενώ υπάρχει θεομηνία στην Αθήνα, ζητούν κάποιοι έστω για ένα μισάωρο να αναβληθεί για λίγο η δίκη, ώστε να ξεκινήσει από την αρχή και βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και με ενοχλεί, επαναλαμβάνω, ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα άνθρωποι που αφορούν αυτή την ιστορία ή που ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια και τους το απαγορεύει ένας διοικητικός υπάλληλος, με απόφαση δική του πρωί πρωί».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απαντώντας σε ερώτηση «ποιους δηλαδή έχει βγάλει έξω;», ανέφερε: «Ένας διοικητικός παράγοντας των δικαστηρίων μόνο, λέει, οι συγγενείς θα είναι μέσα και οι δικηγόροι. Κανένας άλλος. Δεν μπορούν να μπουν οι πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες, που ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια, δεν μπορούν να εισέλθουν στον χώρο του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι δεν ξεκινάμε καλά. Εύχομαι να είναι απλά ένα συμβάν ατυχές από έναν υπάλληλο, ο οποίος το έκανε μόνος του και δεν πήρε εντολή από πάνω. Αν πήρε εντολή από πάνω, κακά ξεμπερδέματα θα έχουμε».

