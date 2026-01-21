Καιρός: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία – Δείτε live την πορεία της

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν από το πρωί της Τετάρτης (21/01) πολλές περιοχές, κυρίως την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και άλλα τμήματα της επικράτειας. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή ποσά νερού.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 20:00 της Τετάρτης καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής, φτάνοντας τα 146,4 χιλιοστά. Ακολούθησαν η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130,4mm, ο Βύρωνας με 126,4mm, το Χαλάνδρι με 125,8mm, η Ηλιούπολη με 124,4mm και το Νομισματοκοπείο με 123mm.

Ιστορικό το ποσό νερού που έπεσε στην Αττική – Πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικόλ Ζιακοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα», έκανε λόγο για «ιστορικό ποσό βροχής» που έχει πέσει στην Αττική, σημειώνοντας πως τα δεδομένα πλησιάζουν ρεκόρ 65 ετών.

«Τα ποσά νερού που έχουν πέσει ανά περιοχές ξεπερνούν τους 150 τόνους ανά στρέμμα. Με τέτοιες ποσότητες έχουμε πλημμύρες ακόμα και στην επαρχία, όπου υπάρχουν φυσικές λεκάνες απορροής. Το ποσό είναι ιστορικό, είναι τεράστιο για μία πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό συνεχίζει να «στροβιλίζεται» πάνω από τη χώρα. Όπως είπε: «Μια κακοκαιρία τελειώνει όταν δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο. Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει».

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία

Για την Πέμπτη αναμένεται προσωρινή βελτίωση του καιρού, ωστόσο δεν αποκλείονται παροδικές μπόρες σε ορισμένα σημεία της Αττικής, που θα είναι τοπικού χαρακτήρα και σύντομης διάρκειας. Νέα φαινόμενα προβλέπονται το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, χωρίς όμως να αναμένονται ακραίες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου οι βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν σταδιακά τα δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, με ιδιαίτερη ένταση στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και, από τις βραδινές ώρες, την Κρήτη. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί: στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13, στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι – νοτιοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ, στο Νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, που θα ενταθούν από το μεσημέρι, με νοτιάδες 3 έως 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και στο Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα που θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Στην ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν γρήγορα και θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης. Κατά τόπους χιονοπτώσεις στα ορεινά έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Στην ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν γρήγορα και θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης. Κατά τόπους χιονοπτώσεις στα ορεινά έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι: Στα δυτικά ανατολικοί – βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ.

Στα δυτικά ανατολικοί – βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά έως το μεσημέρι.

Στην Ήπειρο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά έως το μεσημέρι. Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι – νοτιοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, στα νότια νοτιοδυτικοί ίδιας έντασης. Από το μεσημέρι εξασθένηση σε 3 έως 5 μποφόρ και στροφή στα νότια σε δυτικούς – βορειοδυτικούς.

Στα βόρεια νότιοι – νοτιοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, στα νότια νοτιοδυτικοί ίδιας έντασης. Από το μεσημέρι εξασθένηση σε 3 έως 5 μποφόρ και στροφή στα νότια σε δυτικούς – βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία: Από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και στην ανατολική Στερεά. Χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου έως τις πρωινές ώρες.

Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και στην ανατολική Στερεά. Χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου έως τις πρωινές ώρες. Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι – νοτιοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ και έως το πρωί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 έως 9 μποφόρ.

Νότιοι – νοτιοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ και έως το πρωί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές. Άνεμοι: Νότιοι – νοτιοανατολικοί. Στα βόρεια 6 έως 8 μποφόρ με γρήγορη στροφή σε νότιους – νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Στα νότια 8 έως 10 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και στροφή από τις προμεσημβρινές ώρες.

Νότιοι – νοτιοανατολικοί. Στα βόρεια 6 έως 8 μποφόρ με γρήγορη στροφή σε νότιους – νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ. Στα νότια 8 έως 10 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και στροφή από τις προμεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι 3 έως 5 μποφόρ.

Αρχικά μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά ανατολικού Αιγαίου, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα νότια της Πελοποννήσου και το πρωί σε ανατολική Στερεά και Εύβοια.

Άνεμοι: Νότιοι 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Νότιοι 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα βόρεια. Έως 12-13 βαθμούς στα βόρεια, 14-16 στις υπόλοιπες περιοχές και 17-18 βαθμούς σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι 3 έως 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Νότιοι 3 έως 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι – νοτιοανατολικοί 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Νότιοι – νοτιοανατολικοί 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο. Θερμοκρασία: Άνοδος.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-01-2026