Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL» – «Το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής» προειδοποιεί ο Κολυδάς

«ADEL» ονομάζεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξεις πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά, «μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η επιδείνωση αυτή, πλέον θα λάβει χαρακτήρα κακοκαιρίας με προειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων –σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ– με την ονομασία ADEL».

«Είναι απολύτως κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούμε τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα έντονων φαινομένων, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία καθυστέρηση. Σε λίγο θα εκδοθεί το νέο έκτακτο δελτίο» προσθέτει.

Από πού πήρε την ονομασία της η κακοκαιρία «ADEL»

«Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το “Adel” υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών. Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων» αναφέρει ακόμη ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

 

