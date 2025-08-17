Καιρός: Ενισχύεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες – Πού αναμένονται χαλαζοπτώσεις

Ενισχύεται η αστάθεια του καιρού την Δευτέρα στις 18 Αυγούστου 2025, καθώς αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και τοπικά ενισχυμένων ριπών ανέμων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με ένταση 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Χαρά Μάλεση: «Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου»

Η μετεωρολόγος Χαρά Μάλεση τόνισε ότι «η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ στον Σαρωνικό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και με βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, μεταβλητοί στον θερμαικό και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου».

Κουτσούπη: «Την Δευτέρα θα έχουμε τοπικές βροχές σε Ιωάννινα, Κοζάνη και Φλώρινα»

Η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη ανέφερε ότι την Δευτέρα 18 Αυγούστου «οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τα ορεινά των Ιωαννίνων, την Κοζάνη, την Φλώρινα, τα Γρεβενά και τα βόρεια τμήματα της Λάρισας και στην Λακωνία. Αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, όπως και αύριο περιμένουμε πιο εκτεταμένα θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας από τις μεσημβρινές ώρες».

Σάκης Αρναούτογλου: Θα είναι ασταθής ο καιρός με τοπικές μπόρες

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε ότι, την Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο καιρός «θα είναι ασταθής. Υπάρχει η δυνατότητα για μπόρες σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Ειδικότερα, σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και σε τμήματα της βορειοδυτικής Αττικής. Επιπλέον, οι καταιγίδες δεν αποκλείεται προς το βράδυ να φτάσουν και στα Επτάνησα».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και στην περιοχή του Καστελλορίζου έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή του Καστελλορίζου δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στη κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025