Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Καλάμπρια – Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί την έβδομη προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την απόκτηση του Καλάμπρια, το «τριφύλλι» εντάσσει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του περίπου 250 παιχνίδια με τη φανέλα της Μίλαν, φορώντας και το περιβραχιόνιό της.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1996 στη Μπρέσια της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική της ζωή είναι συνυφασμένη με τη Μίλαν. Στην ακαδημία του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών. Λίγο μετά τα 18α γενέθλια του μπήκε στην πρώτη ομάδα και στα τέλη της σεζόν 2014-15 έκανε ντεμπούτο. Έκτοτε έγινε βασικός στην ομάδα του Μιλάνου και μάλιστα από το 2022 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στις αρχές του 2025 η αλλαγή προπονητή στη Μίλαν τον οδήγησε στην έξοδο μετά από σχεδόν 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Έφυγε από τη Μίλαν έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο Super Cup. Ο Καλάμπρια δόθηκε δανεικός στη Μπολόνια, με την οποία πρόλαβε να κατακτήσει την Κύπελλο Ιταλίας, κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τη… Μίλαν (1-0). Έχει αγωνιστεί σε επτά (7) αγώνες της εθνικής Ιταλίας και σε όλες τις μικρότερες ηλικιακές εθνικές της χώρας του.