Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Ερυθραία

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μίας 16χρονης, της Νασμιγιέ Α.Ο., από τη Νέα Ερυθραία, στην Αττική. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της ανήλικης σήμερα, 24 Ιουνίου 2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

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Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μίας 16χρονης από τη Νέα Ερυθραία, στην Αττική.
  • Τα ίχνη της Νασμιγιέ Α.Ο. χάθηκαν στις 23 Ιουνίου 2026, στις 18:00. Έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, με μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
  • Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μίας 16χρονης από τη Νέα Ερυθραία, στην Αττική.

Τα ίχνη της Νασμιγιέ Α.Ο. χάθηκαν στις 23 Ιουνίου 2026, στις 18:00. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 24 Ιουνίου 2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Νασμιγιέ Α.Ο. έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρη μπλούζα χωρίς τιράντες και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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