e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 26 Ιουνίου

Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έως τις 26 Ιουνίου 2026. Οι πληρωμές αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.