Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα – Δείτε τον χάρτη

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι περιοχές είναι:

Αττική

Αργολίδα

Ηράκλειο και Λασίθι

και Περιοχές σε Εύβοια , Κορινθία και Βοιωτία

, και Μυτιλήνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος

Οι κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες κινδύνου: χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή. Οι κατηγορίες αυτές βαθμολογούνται με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία 5 εμφανίζεται σπάνια και αντιστοιχεί σε κατάσταση συναγερμού.

Κατηγορία Κινδύνου 1 – Χαμηλή: Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες δεν ευνοούν τη γρήγορη εξέλιξή της.

1 – Χαμηλή: Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες δεν ευνοούν τη γρήγορη εξέλιξή της. Κατηγορία Κινδύνου 2 – Μέση: Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν αναμένεται να έχουν μέση δυσκολία αντιμετώπισης.

2 – Μέση: Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν αναμένεται να έχουν μέση δυσκολία αντιμετώπισης. Κατηγορία Κινδύνου 3 – Υψηλή: Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

3 – Υψηλή: Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Κατηγορία Κινδύνου 4 – Πολύ υψηλή: Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν μπορεί να είναι μεγάλος. Κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις, εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

4 – Πολύ υψηλή: Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν μπορεί να είναι μεγάλος. Κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις, εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή. Κατηγορία Κινδύνου 5 – Κατάσταση συναγερμού: Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Οι πυρκαγιές μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να παρουσιάσουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους.

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πυρκαγιάς

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει στους πολίτες ότι, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, απαιτείται αυξημένη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιάς.

Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που εκτοξεύει σπινθήρες.

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές μέσα σε δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα και κλαδιά.

Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο.

Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή μέσα στο δάσος.

Δεν αφήνουμε σκουπίδια ή γυάλινα μπουκάλια στο δάσος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Δεν χρησιμοποιούμε βεγγαλικά ή πυροτεχνήματα κοντά σε δασικές εκτάσεις.

Δεν σταθμεύουμε το όχημά μας σε σημεία με ξερά χόρτα, καθώς ο καταλύτης παραμένει υπερθερμασμένος για αρκετό διάστημα μετά το σβήσιμο της μηχανής.

Λαμβάνουμε υπόψη ότι οι σπινθήρες από εξατμίσεις οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά.

Συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Τι κάνουμε μόλις αντιληφθούμε πυρκαγιά

Όταν οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τηλεφωνούμε αμέσως στο 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο όπου βρισκόμαστε.

και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο όπου βρισκόμαστε. Περιγράφουμε τη συγκεκριμένη θέση όπου βλέπουμε την πυρκαγιά.

Αναφέρουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή.

Η κλήση στο 199 είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Αν το κινητό εμφανίζει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου», οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Οδηγίες για όσους βρίσκονται στην ύπαιθρο

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές σε δάση ή σε χώρους με ξερά χόρτα.

Αποφύγετε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως οξυγονοκολλήσεις ή χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες.

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Οδηγίες για σπίτια μέσα ή κοντά σε δάσος

Δημιουργήστε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τα φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

Κλαδέψτε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.

Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από δέντρα και θάμνους.

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν στους τοίχους, στη στέγη και στα μπαλκόνια του σπιτιού.

Κλαδέψτε τα κλαδιά, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.

Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση, ώστε τα κλαδιά του ενός δέντρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου.

Απομακρύνετε, όπου επιτρέπεται, τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.

Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά.

Φροντίστε ώστε τα καλύμματα σε καμινάδες και αεραγωγούς να είναι από άφλεκτο υλικό.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

Τοποθετήστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.

Προμηθευτείτε κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίστε για τη συντήρησή τους.

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος, ανάλογο με την περιοχή που θέλετε να προστατεύσετε.

Εξοπλιστείτε με δεξαμενή νερού, απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και σωλήνα νερού.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Κλείστε όλες τις διόδους, όπως καμινάδες, παράθυρα και πόρτες, ώστε να μην εισέλθουν καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στη στέγη.

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους, ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.

Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα, ώστε το σπίτι να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Τι κάνουμε μόλις περάσει η πυρκαγιά

Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικρές εστίες που απομένουν.

Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για πιθανές αναζωπυρώσεις.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι

Μην εγκαταλείπετε το κτίριο, εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα επιβίωσης σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται μέσα σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι

Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.

Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά, ώστε να μην μπει καπνός στο εσωτερικό.

Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και στις εξωτερικές πόρτες.

Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες, ώστε να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.

Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο, αναζητήστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Αν οι Αρχές διατάξουν εκκένωση της περιοχής, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Η αυξημένη ετοιμότητα των πολιτών και η τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.