Πέθανε η ηθοποιός Έλενα Καρπέτα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Έλενα Καρπέτα
Πηγή: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της Έλενας Καρπέτα, μιας ξεχωριστής προσωπικότητας του θεάτρου, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και ιδρύτριας του θεάτρου Στοά. Η γνωστή καλλιτέχνις υπήρξε επίσης η πρώτη σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσω ανάρτησής του στα social media, αποχαιρετώντας την πρώην δασκάλα του με συγκίνηση:

«Πέθανε η Ελένη Καρπέτα! Η πρώτη μου δασκάλα στην σχολή του ΚΘΒΕ. Την θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι που δεν ξέρω γιατί αλλά δεν το γράφουν ούτε το λένε στα αφιερώματα για το συγκεκριμένο θέατρο ή τέλος πάντων το περνάνε στα ψιλά γράμματα: Η Ελένη Καρπέτα λοιπόν ίδρυσε το θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».

Ποια ήταν η Έλενα Καρπέτα

Η Έλενα Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στην Χιλιαδού Φθιώτιδας. Ήταν απόφοιτη της σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1971 ίδρυσε με τον ηθοποιό Θανάση Παπαγεωργίου το θέατρο “ΣΤΟΑ” (Ζωγράφου) όπου ανέβασε αρκετά έργα έως το 1974 οπότε και αποχώρησε.

Έπαιξε και σκηνοθέτησε πολλές παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και από το 1974 έως το 1986 δίδασκε εκεί την υποκριτική τέχνη.

Ζούσε μόνιμα στην Θεσσαλονίκη. Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο με τον οποίο απέκτησε έναν γιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:28 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 36 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Ό...
20:48 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Δεκαπενταύγουστος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου από την περιφ...
18:58 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Βοβούσα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου σε δύσβατη δασική έκταση σ...
18:39 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα από πνιγμό – Αγνόησαν τις ενημερωτικές πινακίδες και τις κόκκινες σημαίες

Κάθε χρόνο έχουμε απώλειες στις θάλασσες από πνιγμούς σε μια χώρα που θεωρητικά όλοι ξέρουμε ν...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»