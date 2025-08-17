Πέθανε η ηθοποιός Έλενα Καρπέτα

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της Έλενας Καρπέτα, μιας ξεχωριστής προσωπικότητας του θεάτρου, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και ιδρύτριας του θεάτρου Στοά. Η γνωστή καλλιτέχνις υπήρξε επίσης η πρώτη σύζυγος του Νίκου Ξανθόπουλου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσω ανάρτησής του στα social media, αποχαιρετώντας την πρώην δασκάλα του με συγκίνηση:

«Πέθανε η Ελένη Καρπέτα! Η πρώτη μου δασκάλα στην σχολή του ΚΘΒΕ. Την θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία αλλά θα ήθελα να τονίσω κάτι που δεν ξέρω γιατί αλλά δεν το γράφουν ούτε το λένε στα αφιερώματα για το συγκεκριμένο θέατρο ή τέλος πάντων το περνάνε στα ψιλά γράμματα: Η Ελένη Καρπέτα λοιπόν ίδρυσε το θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».

Ποια ήταν η Έλενα Καρπέτα

Η Έλενα Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στην Χιλιαδού Φθιώτιδας. Ήταν απόφοιτη της σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1971 ίδρυσε με τον ηθοποιό Θανάση Παπαγεωργίου το θέατρο “ΣΤΟΑ” (Ζωγράφου) όπου ανέβασε αρκετά έργα έως το 1974 οπότε και αποχώρησε.

Έπαιξε και σκηνοθέτησε πολλές παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και από το 1974 έως το 1986 δίδασκε εκεί την υποκριτική τέχνη.

Ζούσε μόνιμα στην Θεσσαλονίκη. Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο με τον οποίο απέκτησε έναν γιο.