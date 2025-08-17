Μάρκο Ρούμπιο: «Οι Ευρωπαίοι δεν έρχονται για να προστατεύσουν τον Ζελένσκι – Είναι μέρος των διαπραγματεύσεων»

Enikos Newsroom

διεθνή

Σύμφωνα με το CNN, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέρριψε τη φημολογία ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα παραστούν στην αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να προστατεύσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από πιέσεις ή εκφοβισμό.

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αν και αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό

«Αυτή είναι μια εντελώς ανόητη αφήγηση των ΜΜΕ», δήλωσε ο Ρούμπιο στην εκπομπή “Face the Nation” του CBS. «Δεν έρχονται αύριο επειδή ο Τραμπ πρόκειται να εκφοβίσει τον Ζελένσκι σε μια κακή συμφωνία. Εργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και εβδομάδες πάνω σε αυτό το θέμα. Έρχονται αύριο επειδή το επέλεξαν. Τους καλέσαμε να έρθουν.»

Όπως αναφέρει το CNN, ο Ρεπουμπλικανός ΥΠΕΞ επιχείρησε να μετριάσει τις προσδοκίες για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία, τονίζοντας: «Δεν λέω ότι είμαστε στο χείλος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Αλλά είδαμε επαρκή πρόοδο ώστε να δικαιολογείται μια επόμενη συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους.»

Αναφερόμενος στη συνάντηση του Φεβρουαρίου, κατά την οποία ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέκριναν τον Ζελένσκι για την «έλλειψη εκτίμησης», ο Ρούμπιο υπογράμμισε: «Ξέρετε πόσες συναντήσεις είχαμε από τότε; Είχαμε μία με τον Πούτιν και πάνω από δώδεκα με τον Ζελένσκι.»

Καταλήγοντας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε: «Δεν έρχονται αύριο για να προστατεύσουν τον Ζελένσκι από πιέσεις. Έρχονται γιατί συνεργαζόμαστε στενά με τους Ευρωπαίους. Μιλήσαμε μαζί τους την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε συναντήσεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.»

