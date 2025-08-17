Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιδιώκουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αν και αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο για να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του Ζελένσκι και του Μάρκο Ρούμπιο

«Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη και απλώς συνεχιστεί ο πόλεμος, άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες… δυστυχώς μπορεί να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο», τόνισε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή του CBS “Face the Nation”.

«Υπάρχουν πράγματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης (σ.σ. Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα) που έχουν τη δυναμική για σημαντικές εξελίξεις, που δυναμική για πρόοδο», σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θέματα προς συζήτηση θα περιλαμβάνουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα είπε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

