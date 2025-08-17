Evangelia για τον σύντροφό της: «Έχουμε βάλει όριο να μην περνάμε χωριστά περισσότερες από τρεις εβδομάδες»

Για την προσωπική της ζωή και τη σχέση με τον σύντροφο της, Τζέι, μίλησε η Evangelia σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μεταξύ άλλων εξήγησε τι θεωρεί το σημαντικότερο στη σχέση της.

Τι άλλο σε γοητεύει στον Τζέι;

Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, με έκανε να γελάω πολύ. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι έξυπνος και δεν φοβάται να εκφράσει ό,τι νιώθει. Επίσης, είναι τόσο καλός στο να ακούει και να συμβουλεύει. Όλοι θα ζητήσουν τη συμβουλή του και θα κάνει τα πάντα για όποιον αγαπάει.

Έρχεται συχνά στην Ελλάδα;

Ναι. Έχουμε βάλει όριο να μην περνάμε χωριστά περισσότερες από τρεις εβδομάδες ή έστω τέσσερις, αν δεν γίνεται αλλιώς. Είναι σημαντικό για τη σχέση μας και αξίζει. Μπορεί κι εγώ να πετάξω για το Λος Άντζελες και να μείνω μόνο τρεις μέρες για να τον δω

