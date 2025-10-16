Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος από το Σουδάν για διακίνηση μεταναστών

Enikos Newsroom

κοινωνία

λέμβος- μετανάστες
Φωτογραφία αρχείου

Ακόμα μία υπόθεση διακίνησης παράτυπων μεταναστών προς την Κρήτη ήρθε στο φως, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, όπου στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου από το Σουδάν. Ο ανήλικος φέρεται να είναι ο διακινητής 22 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μετανάστες εντοπίστηκαν στην ξηρά, κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο Καστρίου του δήμου Βιάνου. Στο σημείο έφτασαν άμεσα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς και αστυνομικοί του Τμήματος Βιάνου, οι οποίοι εντόπισαν 15 άνδρες και 7 ανήλικους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, υπό τη συνοδεία των στελεχών του Κ.Ε.Α. και της ΕΛ.ΑΣ., στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κατά την προανάκριση που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκε ο 16χρονος υπήκοος Σουδάν ως ο διακινητής και συνελήφθη.

Όπως κατέθεσαν οι διασωθέντες, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2025 από τις ακτές της Λιβύης, πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα — από 1.500 δολάρια ΗΠΑ μέχρι 14.000 δηνάρια Λιβύης και 7.000.000 σουδανικές λίρες.

Η λέμβος που τους μετέφερε καταστράφηκε, ενώ ο εξωλέμβιος κινητήρας της κατασχέθηκε από τις αρχές. Πρόκειται για δεύτερη σύλληψη Σουδανού διακινητή μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, καθώς είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 17χρονου για παρόμοια υπόθεση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τα βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Ακτοπλοΐα

Τρία ζώδια που συνεχίζουν να χαμογελούν ακόμη και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη

Apple: Έτοιμη να ανακοινώσει το νέο MacBook με τσιπ M5 – «Κάτι δυνατό έρχεται»
περισσότερα
01:03 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Φάρμακο σε καρκινοπαθή στη Λάρισα: Τα κενά στο προσωπικό και η εξάντληση οδηγούν σε ιατρικό λάθος

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για τη χορήγηση λάθος φαρμάκου σε καρκινοπαθή στο Πανεπισ...
22:59 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο «κάδρο» των ερευνών – Μυστήριο με το όπλο του εγκλήματος και το κινητό του συνεργού 

Αναπαράσταση του εγκλήματος ζητά η αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για το διπλό φονικό της Φ...
22:36 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ιστιοφόρο πλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Πρέβεζας – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Ιστιοφόρο πλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Πρέβεζας, έπειτα από μηχανική βλάβη και αδυναμίας χρήση...
22:08 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2976 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (16/10). Οι τυχεροί αριθμοί είν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης