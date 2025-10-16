Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος από το Σουδάν για διακίνηση μεταναστών

Ακόμα μία υπόθεση διακίνησης παράτυπων μεταναστών προς την Κρήτη ήρθε στο φως, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, όπου στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου από το Σουδάν. Ο ανήλικος φέρεται να είναι ο διακινητής 22 αλλοδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μετανάστες εντοπίστηκαν στην ξηρά, κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο Καστρίου του δήμου Βιάνου. Στο σημείο έφτασαν άμεσα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς και αστυνομικοί του Τμήματος Βιάνου, οι οποίοι εντόπισαν 15 άνδρες και 7 ανήλικους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, υπό τη συνοδεία των στελεχών του Κ.Ε.Α. και της ΕΛ.ΑΣ., στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κατά την προανάκριση που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκε ο 16χρονος υπήκοος Σουδάν ως ο διακινητής και συνελήφθη.

Όπως κατέθεσαν οι διασωθέντες, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2025 από τις ακτές της Λιβύης, πληρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα — από 1.500 δολάρια ΗΠΑ μέχρι 14.000 δηνάρια Λιβύης και 7.000.000 σουδανικές λίρες.

Η λέμβος που τους μετέφερε καταστράφηκε, ενώ ο εξωλέμβιος κινητήρας της κατασχέθηκε από τις αρχές. Πρόκειται για δεύτερη σύλληψη Σουδανού διακινητή μέσα σε λίγες ώρες στο Ηράκλειο, καθώς είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 17χρονου για παρόμοια υπόθεση.