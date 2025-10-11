Ηράκλειο: Γυναίκα δέχτηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στην λαϊκή αγορά των Πατελών, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια γυναίκα, ενώ εκείνη ψώνιζε σε πάγκο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Η γυναίκα πάγωσε και έβαλε τα κλάματα. Πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό, ακινητοποίησαν τον δράστη και κάλεσαν την αστυνομία, ενώ άλλοι έτρεξαν να βοηθήσουν τη γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με το creta24.gr.

Μάλιστα απειλήθηκε επεισόδιο, αφού η γυναίκα βρισκόταν στη λαϊκή μαζί με τους γονείς της και ο πατέρας της επιχείρησε να επιτεθεί στον δράστη.

Πολίτες συγκράτησαν τον οργισμένο πατέρα, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί που επιλήφθηκαν του περιστατικού.