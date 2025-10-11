Συγκλονιστικό βίντεο: 10χρονη σώζει τον 7χρονο αδελφό της από πνιγμό πάνω σε τραμπολίνο – «Είμαι τόσο περήφανη για εκείνη»

Στο Τέξας, ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο αδέλφια παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία, όταν ο 7χρονος Λόγκαν άρχισε ξαφνικά να πνίγεται ενώ έπαιζε με την αδελφή του σε τραμπολίνο. Η 10χρονη Λία, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, αντέδρασε άμεσα και του έσωσε τη ζωή.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δυο τους διασκέδαζαν παίζοντας ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι που περιλάμβανε το να καταπίνουν ένα κομμάτι ξινής καραμέλας πριν από κάθε άλμα. Κάποια στιγμή, ο Λόγκαν σταμάτησε απότομα, έπιασε το στήθος του και άρχισε να πνίγεται.

Τότε η αδελφή του, χωρίς να χάσει χρόνο, χτύπησε την πλάτη του και στη συνέχεια εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ.

Η καραμέλα εκτοξεύτηκε από τον λαιμό του λίγο πριν να είναι αργά, ενώ το αγόρι βρισκόταν ακόμη πάνω στο τραμπολίνο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την τοπική αστυνομία, η οποία ανέφερε ότι η μικρή Λία είχε μάθει την τεχνική διάσωσης από έναν οδηγό για babysitting και από τη μητέρα της.



«Ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω», δήλωσε η μητέρα των παιδιών, Χέδερ Τζέιμς, στο NBC News. «Όσο κι αν μου ραγίζει την καρδιά να το βλέπω, είμαι απλώς τόσο περήφανη για εκείνη».

Η Χέδερ εργάζεται στο ειδικό πρόγραμμα του Αστυνομικού Τμήματος του Lavon, το οποίο προσφέρει μαθήματα, μεταξύ των οποίων και για την αντιμετώπιση περιστατικών πνιγμού. «Είμαι τόσο περήφανη για το παιδί μου», πρόσθεσε.

Η ίδια βρισκόταν στην κουζίνα όταν συνέβη το τρομακτικό περιστατικό και η Λία έτρεξε αμέσως μέσα για να της διηγηθεί τι είχε γίνει. Όπως είπε η μητέρα, ο μικρός Λόγκαν έχει ορκιστεί πως «δεν θα ξανανεβεί ποτέ σε τραμπολίνο με καραμέλα στο στόμα».