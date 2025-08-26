Ηλεία: Στη φυλακή ο 22χρονος για τον βιασμό της 66χρονης – Εισέβαλε στο σπίτι της ενώ κοιμόταν

Enikos Newsroom

κοινωνία

βιασμός

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηλείας ο 22χρονος, που κατηγορείται ότι βίασε μία 66χρονη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ο άνδρας κατηγορείται και για κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση που διενεργήθηκε για την υπόθεση, και σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, η πράξη του βιασμού τελέστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου, την ώρα που η 66χρονη, η οποία είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή, βρισκόταν στο σπίτι της και κοιμόταν.

Τότε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 22χρονος μπήκε από ένα ανοικτό παράθυρο στο σπίτι της γυναίκας, την αιφνιδίασε και προχώρησε στον βιασμό της. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης απείλησε την γυναίκα με ένα αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να μην φωνάξει και να μην αντισταθεί.

