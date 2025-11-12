Ιερές «μπίζνες» με ναρκωτικά: Πώς έφτασαν οι Αρχές στους ρασοφόρους διακινητές του κυκλώματος – Η έρευνα, η ενέδρα των αστυνομικών και οι νέες αποκαλύψεις

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τα 3 μέλη που απολογήθηκαν την Τετάρτη (12/11) για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ανάμεσά τους και η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια στιγμή, δεν σταματούν οι αποκαλύψεις για την δράση του ρασοφόρου YouTuber ιερέα, ο οποίος έχει προφυλακιστεί από την Τρίτη, ενώ πληροφορίες για πώς ξεκίνησε η έρευνα και οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των δραστών, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Την Τετάρτη, απολογήθηκαν επίσης ένας 50χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, φερόμενος ως αρχηγός του δεύτερου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, ένας ακόμη Αλβανός φερόμενος ως συνεργός της 52χρονης γυναίκας.

Όπως έγραψε το enikos.gr, η 52χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι κάνει απλώς χρήση. Όσον αφορά τις συνομιλίες που της αποδίδονται με ρασοφόρους, φέρεται να ισχυρίστηκε πως έγιναν για λόγους πίστης και όχι λόγω παράνομων συναλλαγών.

Κατά την απολογία του, ο φερόμενος ως υπαρχηγός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ήταν υπεύθυνος για την χορήγηση οικονομικών πόρων για τις ανάγκες της οργάνωσης, αρμόδιος για την ανεύρεση κατάλληλων σημείων εγκατάστασης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και υπεύθυνος για την προμήθεια όλων των μελών της οργάνωσης εντός του χώρου της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης με τα απαραίτητα εφόδια. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες ή παράνομα χρήματα που να αποδεικνύουν την εμπλοκή του.

«Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και είχα την επιμέλεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δενδρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι», υποστήριξε στην απολογία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι συνολικά οι 7 από τους 8 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Την Τρίτη (11/11), προφυλακίστηκαν οι δύο ρασοφόροι, ανάμεσα στους οποίους είναι ο αυτοαποκαλούμενος ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, πρώην μοντέλο αλλά και YouTuber, ο οποίος φέρεται να έκρυβε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία,και ακόμη δύο άτομα αλβανικής καταγωγής, μία 43χρονη γυναίκα και ένας 38χρονος άντρας. Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν έναν ακόμη παλαιοημερολογίτη ιερέα, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κομοτηνής για άλλη υπόθεση.

Νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για τον ρασοφόρο που εμφανιζόταν ως αρχιεπίσκοπος και από την Τρίτη έχει οδηγηθεί στη φυλακή. Με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία μέσα από τις δραστηριότητές του εντός και εκτός εκκλησίας, προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα δήθεν για φιλανθρωπικό έργο.

Οι «ιερές μπίζνες» δεν είχαν τέλος, καθώς ο ρασοφόρος διακινητής ναρκωτικών πρώην μοντέλο, σεφ και Youtuber, φαίνεται πως εκμεταλλευόταν την πίστη, τον πόνο και την ανάγκη για προσφορά των ανθρώπων ώστε να τους αποσπά χρήματα.

Σε όλα του τα «ευλογημένα» βίντεο και αναρτήσεις, ζητούσε χρήματα, έχοντας ως προκάλυμμα υποτιθέμενες αγαθοεργίες. Από τις αυστηρές συστάσεις, στις προσευχές, μέχρι και στην υποδοχή ιερών λειψάνων αμφιβόλου γνησιότητας του προστάτη Παρθενίου των καρκινοπαθών με υπερπολυτελή αυτοκίνητα.

Ακόμα και από την ελληνική αστυνομία είχε ζητήσει να λάβει μέρος στα σόου εντυπωσιασμού που έστηνε για τους πιστούς.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1, ο ίδιος φαίνεται να μεταφέρει στην υποτιθέμενη εκκλησία το Άγιο Φως έχοντας συνοδεία περιπολικό της αστυνομίας. Μάλιστα το όχημα που ήταν μέσα ο ρασοφόρος με το Άγιο Φως είναι πλαστές πινακίδες.

«Ευτυχώς που δεν ζει το παιδί μου να βλέπει αυτό το ρεζιλίκι»

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι Ελληνοκαναδή καρκινοπαθής τελευταίου σταδίου του προσέφερε 120.000 ευρώ σύμφωνα με τους συγγενείς της. Η μητέρα της γυναίκας είπε: «Το παιδί μου ήταν στο τελευταίο στάδιο και γύρευε βοήθεια. Και ένας άλλος που δούλευαν μαζί είχε στείλει λεφτά. Την ενοχλούσε λέγοντας ”μου το έταξες, πρέπει να το κάνεις”. Ευτυχώς που δεν ζει το παιδί μου να βλέπει αυτό το ρεζιλίκι».

Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει μια επιγραφή με το όνομα της γυναίκας, η οποία προχώρησε σε δωρεά για την στήριξη των γευμάτων αγάπης και των καρκινοπαθών. Αυτό ήταν και το πρώτο πράγμα που αντίκρυσαν οι συγγενείς της, όταν ήρθαν στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι.

Η κόρη της ευεργέτιδας είπε: «Στο τέλος της ζωής της, ήθελε να κάνει κάτι γιατί ήταν πολύ πιστή. Μας έλεγαν συνέχεια πως η εκκλησία έχει πολλές δυσκολίες οικονομικές, πως χρειαζόταν λεφτά. Μας ζήτησε να του φτιάξουμε μια σελίδα για να μπορούν οι άνθρωποι να στέλνουν λεφτά ως βοήθεια για την εκκλησία».

Το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών τον κατέγραψε να συνομιλεί με αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ βρισκόταν εντός του ναού και να παίρνει εντολή να βγει έξω για να παραδώσει πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης. Ο συγκεκριμένος ναός φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως κρυψώνα από την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη την χώρα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα και πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στους ρασοφόρους

Αρχικά, τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, αγνοούσαν την ύπαρξη των 2 ρασοφόρων στο κύκλωμα της διακίνησης των ναρκωτικών. Η πρώτη πληροφορία που έλαβαν, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ήταν για 2 άνδρες από την Αλβανία, οι οποίοι είχαν στήσει μια φυτεία χασίς στη Λαμία, όπου καλλιεργούσαν την ουσία και στη συνέχεια την διακινούσαν στην Αττική.

Όταν ξεκίνησαν να ψάχνουν αυτούς τους 2 άνδρες, έναν 50χρονο και έναν 42χρονο, μέσα από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του, προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω και βρήκαν την φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος, η οποία συνομιλούσε τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα, όπως λένε οι πληροφορίες, με τους 2 ρασοφόρους, για να τους δίνει οδηγίες και εντολές για την διακίνηση των ναρκωτικών.

Τότε, έφτασαν σε αυτούς, είδαν ότι και οι 2 είναι τοξικοεξαρτημένοι, καθώς κάνουν χρήση και κάνναβης και κοκαΐνης, όπως αναφέρουν από την αστυνομία και ότι σχεδόν καθημερινά διακινούσαν σε κάθε ενδιαφερόμενο ναρκωτικές ουσίες, ακόμα και μέσα από αυτό που ονόμαζαν εκκλησία.

Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που έχουν δει το φως, ότι έχουν εξαπατηθεί άτομα από τον 46χρονο. Ωστόσο, αυτό ακόμα δεν αποτελεί έρευνα της αστυνομίας. Η μέχρι στιγμής έρευνα αφορά τα ναρκωτικά. Για να ξεκινήσει μια έρευνα για τις απάτες, κάποιο από τα θύματα θα πρέπει να κάνει μήνυση ή ο εισαγγελέας θα πρέπει να διατάξει προκαταρκτική έρευνα.

Η ενέδρα των αστυνομικών στον ρασοφόρο που διακινούσε ναρκωτικά στη Ρόδο

Παράλληλα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα στον 40χρονο ρασοφόρο παλαιοημερολογίτη, που για λογαριασμό του κυκλώματος διακινούσε τα ναρκωτικά στη Ρόδο. Οι αστυνομικοί παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές.

«Ο ιερωμένος συνάντησε μία άγνωστη γυναίκα από την οποία παρέλαβε μία βαλίτσα χρώματος καφέ και ξανά εισήλθε στο ταξί και σταμάτησε έξω από το πάρκινγκ ενός σουπερμάρκετ. Τότε ο ιερωμένος πλησίασε το αυτοκίνητό μας και μας είπε: “Ορίστε παιδιά η βαλίτσα που περιμένετε”. Τότε γνωστοποιήσαμε την ιδιότητά μας και του διενεργήθηκε νομότυπη σωματική έρευνα όπου εντός της βαλίτσας βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη μεικτού βάρους 2.188 γραμμαρίων», είπε ο αστυνομικός που τον συνέλαβε.

Οι αστυνομικοί αφού τον συνέλαβαν ανάγκασαν τον κατηγορούμενο παλαιοημερολογίτη ιερέα να καλέσει στο τηλέφωνο τον τελικό παραλήπτη των ναρκωτικών και να κλείσει ραντεβού, ώστε να καταφέρουν να συλλάβουν και εκείνον, όπως και έγινε.

«Σε σωματική έρευνα που του διενεργήσαμε άμεσα διαπιστώσαμε πως στο δεξί του χέρι κρατούσε διπλωμένα με λαστιχάκι το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ το οποίο προφανώς θα ήταν και η αμοιβή του ιερωμένου για την μεταφορά της συγκεκριμένης βαλίτσας με τα ναρκωτικά», προσέθεσε.