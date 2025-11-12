Ατύχημα με καταδρομέα στην Ρόδο – Από την άσκηση κατέληξε στο χειρουργείο

Σοβαρό ατύχημα με ανθυπολοχαγό – καταδρομέα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ σημειώθηκε το πρωί στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια βολών με 50άρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να οδηγηθεί στο χειρουργείο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr, το ατύχημα συνέβη το πρωί κατά τη διάρκεια άσκησης του Ειδικού Τάγματος Εθνοφυλακής (ΕΤΕΘ) στη Ρόδο.

Καταδρομέας – ανθυπολοχαγός της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, των «σκιών του Αιγαίου» που έχει την ελίτ των ειδικών δυνάμεων, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν ότι το 50άρι πολυβόλο με το οποίο έκαναν βολές έπαθε εμπλοκή. Όπως μας αναφέραν, ο καταδρομέας «πήγε να θεραπεύσει την εμπλοκή» όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες «έσκασε ο κάλυκας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον μηρό από τα θραύσματα».

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε χειρουργείο κι αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.