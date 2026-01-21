Hellenic Train: Ακυρώνονται τα δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας – Ρίο λόγω πτώσης δέντρου

Σύνοψη από το

  • Η Hellenic Train προχωρά σε αναστολή σειράς δρομολογίων λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα.
  • Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν.
  • Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

τρένα

Στην αναστολή σειράς δρομολογίων προχωρά η Hellenic Train λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εμβοές: Το σημάδι στο στόμα που μπορεί να σχετίζεται με το βουητό στα αυτιά

Το Νο1 πρωινό για μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με τους ειδικούς

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του, πόσο και γιατί  

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:01 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στην Αττική – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

09:28 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλές περιοχές της χώρας – Πάνω από 30 πόντους το χιόνι στο Μουζάκι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Άργησε αλλά έκανε την εμφάνισή του φέτος ο χιονιάς, ντύνοντας στα λευκά πολλές περιοχές της χώ...
09:23 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Δέντρο 1.074 ετών και 23 μέτρων στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Περισσότερους από δέκα αιώνες ζωής μετράει ένα δέντρο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης, που φύτρωσε τ...
09:04 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός, στο… κόκκινο Κηφισίας, Ποσειδώνος και κέντρο της Αθήνας

Δύσκολοι «καιροί» για τους οδηγούς στους περισσότερους δρόμους της Αττικής, σήμερα, Τετάρτη (2...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι