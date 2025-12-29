Γλυφάδα: Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του τράπερ Ivan Greko

Σύνοψη από το

  • Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του τράπερ που συνελήφθη με κλεμμένο όχημα στη Γλυφάδα.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου αιτιολογήθηκε από την ανάγκη προσκόμισης κρεισσόνων αποδείξεων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
  • Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Ευάγγελος Καντιανής, δήλωσε ότι «η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γλυφάδα: Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του τράπερ Ivan Greko

Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του τράπερ που συνελήφθη με κλεμμένο όχημα στη Γλυφάδα, με απόφαση του δικαστηρίου που αιτιολογήθηκε από την ανάγκη προσκόμισης κρεισσόνων αποδείξεων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Ευάγγελος Καντιανής, σε γραπτή του δήλωση τόνισε ότι «η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουμε με το αλκοόλ στις γιορτές και μας βλάπτει – Πώς θα το αποφύγουμε;

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Θεοδωρικάκος: Αποτελεσματική στήριξη της επιχειρηματικότητας με ρεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους, στα 340 εκατ. ευρώ...

Ασήμι: Γιατί έπεσε η τιμή του μετά το νέο υψηλό ρεκόρ των 84 δολαρίων ανά ουγγιά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:16 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Δίνουν στην κυκλοφορία από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στην Περιμετρική Πατρών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων

Με απόφαση της συνέλευσης του μπλόκου της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό της Πάτρας, αύριο στι...
21:06 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Καρέ καρέ η δράση του 39χρονου που είχε ρημάξει σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό – Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ η λεία της σπείρας

Βίντεο από τη δράση του 39χρονου αλλοδαπού διαρρήκτη ο οποίος είχε γίνει μόνιμη “πληγή&#...
20:54 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε ταβέρνα – Όταν ο οδηγός προσπάθησε να βγει, έπεσε σε τρύπα και τραυματίστηκε 

Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στη συνοικία Περιβόλα της Πάτρας. Σύμ...
20:36 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συντριβή Falcon στην Τουρκία: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού της σορού της 

Έκκληση κάνει η οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού που έχασε τη ζωή της στη συντριβή ιδιωτικ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα