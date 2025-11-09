Γενικευμένο Black Out στο Νομό Καστοριάς – Στο σκοτάδι δεκάδες χωριά σε Καστοριά και Άργος Ορεστικό

Γενικευμένο Black Out στο Νομό Καστοριάς – Στο σκοτάδι δεκάδες χωριά σε Καστοριά και Άργος Ορεστικό

Πρωτοφανής αναστάτωση επικράτησε τη νύχτα στον Νομό Καστοριάς, όταν μια ξαφνική και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος βύθισε στο σκοτάδι όχι μόνο την πόλη του Άργους Ορεστικού, αλλά και δεκάδες κοινότητες σε ολόκληρη την περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ News, το πρόβλημα αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά φάνηκε, αφού χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν πολλά χωριά τόσο του Δήμου Άργους Ορεστικού όσο και του Δήμου Καστοριάς, με τον ακριβή αριθμό τους να παραμένει άγνωστος. Η πόλη της Καστοριάς πάντως ηλεκτροδοτείται κανονικά, κάτι που περιορίζει εν μέρει την έκταση του φαινομένου.

Ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί αναφέρονται η Αυγή, οι Αμπελόκηποι, οι Μανιάκοι, το Μαυροχώρι, η Κορομηλιά, το Νόστιμο, η Μεσοποταμία, το Δενδροχώρι και η Κολοκυνθού. Εκτιμάται πως σχεδόν ο μισός νομός παραμένει χωρίς ρεύμα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία και ταλαιπωρία στους κατοίκους που ξαφνιάστηκαν μέσα στη νύχτα.

Οι λόγοι πίσω από αυτή τη γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης παραμένουν άγνωστοι, ενώ από την πρώτη στιγμή σημάνθηκε συναγερμός στον ΔΕΔΔΗΕ. Συνεργεία του Διαχειριστή βρίσκονται ήδη επί ποδός και ερευνούν το δίκτυο, προσπαθώντας να εντοπίσουν την πηγή της σοβαρής βλάβης που προκάλεσε το black out.

