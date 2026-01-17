Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης 31 μεταναστών – Στο σκάφος τους εντοπίστηκε και ένας νεκρός

Νέα διάσωση μεταναστών συνέβη νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1) ανοιχτά της Γαύδου.

Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 31 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Μέσα στο σκάφος εντοπίστηκε και η σορός ενός άνδρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αλλοδαποί και η σορός μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, από εκεί στην Παλαιόχωρα και το βράδυ αναμένονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.

Στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας βρίσκονται 517 άτομα από παλαιότερα περιστατικά και με τις σημερινές αφίξεις ο αριθμός αυξάνεται σε πάνω από 700, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες διαμονής τους.