Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης 31 μεταναστών – Στο σκάφος τους εντοπίστηκε και ένας νεκρός

  • Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 31 μετανάστες σε σκάφος νότια της Γαύδου, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1). Μέσα στο σκάφος εντοπίστηκε και η σορός ενός άνδρα.
  • Οι αλλοδαποί και η σορός μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, από εκεί στην Παλαιόχωρα και το βράδυ αναμένονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.
  • Στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας βρίσκονται πλέον πάνω από 700 άτομα, καθώς οι σημερινές αφίξεις ανεβάζουν τον αριθμό από τα 517 άτομα παλαιότερων περιστατικών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα διάσωση μεταναστών συνέβη νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1) ανοιχτά της Γαύδου.

Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 31 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Μέσα στο σκάφος εντοπίστηκε και η σορός ενός άνδρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αλλοδαποί και η σορός μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, από εκεί στην Παλαιόχωρα και το βράδυ αναμένονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.

Στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας βρίσκονται 517 άτομα από παλαιότερα περιστατικά και με τις σημερινές αφίξεις ο αριθμός αυξάνεται σε πάνω από 700, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες διαμονής τους.

 

18:33 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

