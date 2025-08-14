Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 57 προσφύγων και μεταναστών από τις Αρχές

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΑΥΔΟΣ

To μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), συνολικά 57 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία «Νταϊάνα» στη Γαύδο, όπου έφτασαν με ένα μικρό πλοιάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.gr, οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX αρχικά στην Παλαιόχωρα Χανίων, ενώ στη συνέχεια αναμενόταν να οδηγηθούν στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά.

Από εκεί, προβλέπεται να μετακινηθούν σε δομή της ενδοχώρας για την περαιτέρω φιλοξενία και καταγραφή τους.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση του περιστατικού, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την παροχή βοήθειας στους διασωθέντες.

